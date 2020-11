Een magneetvisser heeft vandaag een explosief uit het water langs de Burnierstraat in Den Haag gevist. Het gaat waarschijnlijk om een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog, meldt calamiteitensite Regio15.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld omdat het explosief ‘mogelijk op scherp staat.’ Die dienst zal zich ontfermen over het explosief en het na onderzoek vermoedelijk op een veilige manier tot ontploffing brengen.



De afgelopen dagen zijn meerdere explosieven gevonden. Zo liep een Westlander gisteren met een gevonden mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog, tot grote schrik van de aanwezige agenten, het politiebureau in Naaldwijk binnen.

En afgelopen woensdag haalde magneetvisser Bryan ook al een explosief uit de Tweede Wereldoorlog uit het water bij de Haagse Conradkade. Volgens Regio15 ging het toen om een antitank-granaat die met een Bazooka werd afgevuurd.