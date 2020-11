De politie heeft maandagochtend een 26-jarige man uit Leidschendam aangehouden voor brandstichting in zijn eigen gemeente. De man zit vast en wordt verhoord.

Sinds april worden er in Leidschendam met regelmaat auto's en andere voertuigen in brand gestoken. De recherche heeft onderzoek gedaan en daaruit volgde vanochtend om 08.00 uur deze aanhouding. De man wordt ervan verdacht een aantal van de branden te hebben gesticht.

Burgemeester Klaas Tigelaar reageert: "Voor de slachtoffers van de autobranden, maar ook voor alle ongeruste inwoners waarvan er sommige zelfs 's avonds bang waren op straat, is dit goed nieuws. Brandstichting is onacceptabel. Dit is een goed resultaat in het lopende onderzoek."

Het opsporingsonderzoek loopt nog door, de politie vraagt getuigen nog steeds zich te melden.