De politie bewaakte zondag de ingang van het HagaZiekenhuis omdat nabestaanden van een overleden persoon in groten getale naar het ziekenhuis waren gekomen om afscheid te nemen. De emoties liepen hoog op toen de politie hen de toegang weigerde vanwege de geldende coronamaatregelen.

Verdrietige familie en nabestaanden kwamen gisteravond massaal naar het HagaZiekenhuis aan het Els Borst-Eilersplein in Den Haag om afscheid te nemen. "In het ziekenhuis lag iemand die terminaal ziek was en uiteindelijk ook is overleden”, legt een woordvoerder van de politie uit.

Door de coronamaatregelen mocht alleen de naaste familie erbij zijn. De overige familieleden stonden op nieuws te wachten in de hal. "Na verloop van tijd verzocht de beveiliging de familieleden naar buiten te gaan. Om te voorkomen dat ze steeds opnieuw het ziekenhuis binnen zouden gaan, is de toegangsdeur van het ziekenhuis gesloten."

Beveiliging

De emoties liepen hoog op toen niet iedereen binnen mocht blijven. "Agenten hebben samen met de beveiliging de familie aangesproken en naar buiten begeleid."

Er ontstond wat commotie en volgens calamiteitensite Regio15 werden een aantal mensen onwel. ‘De emoties liepen hoog op.’ Toch keerde de rust in het ziekenhuis terug toen de politie, met behulp van een naast familielid van de overledene, de rouwende familieleden wist te kalmeren. ,,Daarna zijn ze verzocht om naar huis te gaan."