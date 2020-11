Fietsers en snorfietsers mogen niet zomaar overal meer rijden in de Haagse binnenstad. Vanaf maandag geldt namelijk een gedeeltelijk (snor)fietsverbod in het voetgangersgebied.

"Als de winkels open zijn, is het verboden om te fietsen in de drukste winkelstraten", laat de gemeente weten. "Snorfietsers mogen zelfs helemaal niet meer rijden in de drukste straten, ook niet als de winkels dicht zijn." Het verbod is volgens de gemeente in het leven geroepen zodat bezoekers prettiger kunnen winkelen.

Het verbod geldt voor fietsers elke dag tussen 11.30 en 18.00 uur. Op donderdag geldt het verbod tot 21.00 uur. Snorfietsers zijn helemaal niet meer welkom. Voor hen geldt het verbod vanaf nu altijd.

De gemeente geeft aan dat er doorgaande routes door de binnenstad voor fietsers en snorfietsers blijven. ,,Door de Grote Marktstraat kunt u blijven fietsen, maar snorfietsers mochten hier al niet meer rijden.” Om duidelijk te maken waar het verbod van kracht is heeft de gemeente borden geplaatst.

Fietsers en snorfietsers die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen.

(Snor)fietsers, die in tijden dat het verbod geldt, in de binnenstad moeten zijn, worden geadviseerd om hun (snor)fiets aan de rand van het gebied te parkeren.

Ondernemers in de binnenstad van Den Haag wilden al langer een fietsverbod. Hen zou door de gemeente zijn beloofd dat er per 1 oktober een fietsverbod zou komen in de smalle winkelstraatjes van het centrum, maar het stadsbestuur besloot om het pas deze maand in te laten gaan.