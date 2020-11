Een gevaarlijke automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg gehaald door de politie. De bestuurder reed met ruim tweehonderd kilometer per uur over de A4. In een poging om te ontsnappen aan de politie reed hij bij Rijswijk een tijd lang tegen het verkeer in.

Agenten van politieteam Haaglanden reden met één van de snellere auto's uit het wagenpark achter de man aan op de A4. De politie reed met tweehonderd kilometer per uur over de weg terwijl de auto voor hen steeds verder uitliep.

De automobilist negeerde een stopteken en probeerde te vluchten. De man reed daarbij een gedeelte over een busbaan en een tijd lang tegen het verkeer in. De automobilist kon uiteindelijk van de weg worden gehaald. De man kon zich niet legitimeren en weigerde mee te werken aan een blaastest. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.