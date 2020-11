Een tankstation van BP aan de J.C. van Markenlaan in Rijswijk is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. De politie is nog op zoek naar een dader of daders.

Het is niet bekend of er buit is gemaakt tijdens de gewapende roof op de winkel die 24/7 open is. Bij de overval zou zijn geprobeerd om de deur naar de kassa te forceren met een brandblusser.

Agenten in steek- en kogelwerende vesten kwamen ter plaatse en hebben in de omgeving gezocht naar verdachten. Er is nog geen signalement afgegeven.