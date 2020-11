Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij op de Houtzagerssingel in Den Haag. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten kregen rond 3.00 uur een melding binnen van een steekpartij waarbij een persoon gewond was geraakt. Op de Houtzagerssingel, ter hoogte van de Rubensstraat, vonden agenten het slachtoffer langs de gracht.

Ambulancepersoneel heeft de man behandeld en vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend.