Het is zaterdag erg druk bij de recreatiegebieden Meijendel en De Horsten. De gemeente Wassenaar heeft daarom besloten de parkeerplaatsen af te sluiten.

Ook worden mensen via Twitter opgeroepen om de auto ook niet in de omliggende wijk te parkeren. Dit geeft volgens de gemeente namelijk overlast voor buurtbewoners. Wie toch graag naar deze recreatiegebieden wil, wordt geadviseerd om op een later moment terug te komen.

Kort geleden werd het ook al te druk bij De Horsten. Toen besloot de politie de zijwegen van de Papeweg af te sluiten door middel van linten en werden beveiligers ingeschakeld.