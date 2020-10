Een automobilist is zaterdag rond 6.00 uur de macht over het stuur verloren en tegen een lichtmast aangereden op de Lozerlaan in Den Haag. De mast is hierdoor tegen de vlakte gegaan. Niemand is gewond geraakt.

Zowel de bestuurder als de bijrijders zijn niet gewond geraakt bij het ongeval, aldus calamiteitenwebsite District8. Wel zijn ze voor de zekerheid onderzocht in de ambulance.

Een berger van Vreugdenhil is ter plaatse gekomen om de auto weg te slepen. De gemeente is op de hoogte gebracht van de kapotte lichtmast.

In de auto werden volgens District8 drie lachgasflessen aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen.