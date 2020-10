Het trainingscentrum van de politie in Den Haag is gesloten vanwege een aantal coronabesmettingen. Onder meer de schietbaan en de ruimtes waar aanhoudings- en verdedigingstechnieken worden getraind zijn voorlopig niet in gebruik.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het trainingscentrum in de Haagse wijk Ypenburg eerder deze week gesloten werd, omdat er waarschijnlijk een aantal coronabesmettingen heeft plaatsgevonden. De ruimtes blijven uit voorzorg tien tot veertien dagen dicht.

In het opleidingscentrum krijgen politiekadetten hun trainingen en moeten agenten hun periodieke schiettoetsen en fysieke toetsen afleggen. Dat wordt nu allemaal naar Alphen aan den Rijn verplaatst, waar de toetsen wel door kunnen gaan. Verwacht wordt dat het trainingscentrum eind volgende week weer open kan.

Hoewel de politie, net als inmiddels alle andere organisaties in Nederland, te maken heeft met medewerkers die zelf positief zijn getest op corona of in quarantaine zitten, levert dit geen problemen op voor het politiewerk. "Net als in andere organisaties hebben wij daar ook mee te maken en daarbij komt dat wij natuurlijk ook nog een contactberoep hebben. Maar wij kunnen de processen die we moeten doen blijven doen. Dat is geen probleem."