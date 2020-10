In een parkeergarage aan de Van Nagelhof in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en wist de schade te beperken.

Rond 1.00 uur kwam er volgens calamiteitenwebsite District8 een melding binnen dat er veel rook uit de parkeergarage kwam. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan.

Doordat brandweerlieden snel waren uitgerukt, kon worden voorkomen dat de brand veel schade heeft veroorzaakt.

Eén auto heeft uiteindelijk schade opgelopen, aldus District8. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is er wel veel roetschade ontstaan.