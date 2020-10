Bij een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenauto zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde vrijdagmiddag op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag.

Een personenauto kwam daar in botsing met een vrachtwagen. De auto knalde vervolgens tegen een verkeerslicht.

De bestuurder en een passagier van de auto zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. Ook is onduidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd.

De personenauto wordt door een bergingsbedrijf weggesleept.