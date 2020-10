De politie heeft een zestienjarige jongen en een zeventienjarig meisje uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige beroving op donderdagavond 22 oktober in Zoetermeer.

Bij de beroving in natuurgebied de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer raakten twee slachtoffers gewond. Het jonge tweetal, een zestienjarige jongen uit Delft en een vijftienjarige jongen uit Den Hoorn, werd beroofd tijdens een scootertrip in het natuurgebied. Zij stopten bij een bankje op de Zoetermeerse Rijweg. Vlak daarna beroofden twee personen hen van hun persoonlijke eigendommen.

De twee aangehouden verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hierbij is één van de minderjarigen vastgezet. De ander werd naar huis gestuurd, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Ook sluit de politie niet uit dat nog meer personen worden aangehouden naar aanleiding van de gewelddadige beroving. De politie roept mensen die iets gehoord of gezien hebben op om zich te melden.