Patryk P. (20) was naar Nederland gekomen om er een nieuw bestaan op te bouwen, maar belandde als zoveel arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Den Haag op straat. In juli dit jaar verwondde hij op een hangplek bij het Malieveld tijdens een steekpartij een andere man. De Haagse rechtbank veroordeelt hem tot één jaar cel.

P. was twee maanden in Nederland en sliep op straat. Hij had net een baan gevonden en vierde dat met twee kameraden en enkele flessen wijn in een parkje naast het Malieveld. Ze kregen ruzie met enkele andere mannen.

Volgens Patryk P. zwaaide hij alleen maar een beetje met zijn klapmes, om zijn belagers af te schrikken. Hij zou per ongeluk een andere man geraakt hebben. Volgens de rechtbank heeft de Pool zich laten provoceren door het groepje andere mannen. Hij heeft zich schuldig gemaakt een poging tot doodslag.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie een celstraf van drie jaar tegen de Pool. De rechtbank komt tot een veel lagere celstraf van een jaar. Ze houdt er rekening mee dat de man een blanco strafblad heeft en nog erg jong is. Bovendien liet hij op de zitting blijken dat hij spijt had van de steekpartij.