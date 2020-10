Kamperen op het strand moet worden verboden. In de zomer mogen alleen nog Scheveningers aan de kust op straat parkeren. En politieagenten moeten er flexibeler ingezet kunnen worden. Dat zijn enkele van de voorstellen die zeven Haagse fracties in hun Actieplan Scheveningen doen.

Het kustdorp heeft een zware zomer achter de rug. De enorme drukte, de grote verkeersproblemen en het geweld van afgelopen zomer zijn onacceptabel, zeggen D66, VVD, CDA, PVV, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. "We zijn echt wel wat gewend", zegt D66'er en Scheveninger Dennis Groenewold namens de partijen. "Maar het gaat nu te ver. We moeten voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt."

Samen met bewoners hebben ze hun actieplan opgesteld. Zo zouden agenten die op Scheveningen komen werken, te horen moeten krijgen dat vakantie in de zomer in principe geen optie is.

Geluidsoverlast van veel motoren en auto's

Bewoners en raadsfracties willen ook dat parkeren op straat in de zomer alleen is voorbehouden aan bewoners en hun bezoekers. De geluidsoverlast van veel motoren en auto's die bewust hard optrekken, moet aangepakt worden. Te denken valt aan flitspalen en camera's die deze overtredingen kunnen signaleren, zo zeggen de zeven partijen.

Het actieplan zal binnenkort in de Haagse gemeenteraad besproken worden.