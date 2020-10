Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend HMC Westeinde aan de Lijnbaan in Den Haag bezocht. Het bezoek stond in het teken van de behandeling van coronapatiënten op de verschillende afdelingen van het Haagse ziekenhuis.

De koning sprak met artsen, verpleegkundigen en laboranten op de corona- en radiologie-afdelingen.

Daarnaast ging hij in gesprek met Ingrid Wolf, de voorzitter van de raad van bestuur. Zij deed vorige week nog een noodkreet over de 'tsunami aan coronapatiënten'. "Ambulances rijden rondjes met patiënten omdat ze hen in de regio niet meer kwijt kunnen", zei ze toen.