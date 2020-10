Het Pleysier College Oosterbeek en basisschool Onze Wereld in Den Haag zijn donderdag ontruimd. De kinderen moesten uit voorzorg de gebouwen verlaten omdat, even verderop in de Beijersstraat, een gaslekkage is ontstaan tijdens graafwerkzaamheden.

Het lek ontstond, omdat er bij de werkzaamheden een gasleiding is geraakt. De brandweer was groots uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen. "Netbeheerder Stedin is gaan graven naar het lek en heeft deze inmiddels gedicht", laat de woordvoerder van de brandweer weten.

Uit voorzorg zijn twee scholen in de omgeving ontruimd. Op het nabijgelegen voetbalveld stonden daarom honderden kinderen. "Iedereen is veilig. De kinderen die naar huis kunnen, worden naar huis gestuurd en voor de andere kinderen zal de school opvang regelen." De scholen gaan zelf de ouders informeren over waar de kinderen opgehaald kunnen worden.

Naast de scholen werden ook verschillende woningen ontruimd. De situatie is inmiddels onder controle. "We doen nog enkele laatste controles, waarna panden vrijgegeven gaan worden."



In de woonwijk was enige tijd een flinke gaslucht te ruiken.