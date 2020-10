In Leidschendam heeft woensdagavond een auto in brand gestaan. Het was raak op de Spechtlaan.

Bewoners hoorden rond 23.00 uur een harde klap. Daarna werd het brandende voertuig ontdekt.

Naast de auto werd een opengebarsten plastic fles gevonden, meldt calamiteitensite Regio15.

Het voertuig is grotendeels verwoest, ondanks dat het vuur snel was geblust.