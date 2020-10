Sinterklaas komt dit jaar niet met de boot naar Scheveningen. De Haagse intocht kan dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Eerder zou de Sint wel naar Scheveningen komen, maar zou de intocht zonder publiek zijn. De organisatie heeft nu besloten de intocht helemaal af te blazen.

Op de website van de organisatie is te lezen: "In Spanje is er een flinke COVID-uitbraak, waardoor onze eigen Sint en zijn Pieten in quarantaine zitten in het Sinterklaashuis. Voordeel is wel dat ze genoeg tijd hebben om alle cadeaus in te pakken."

Wel raadt de commissie aan kinderen op zondag 15 november om 10.00 uur voor de tv te zetten. "In een uitzending op Omroep West worden beelden van vorig jaar en wie weet ook van dit jaar vertoond. Want Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij niet toch nog een verrassing in petto zou hebben."