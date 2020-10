De politie toont dinsdagavond een foto en de naam van een verdachte van een fatale steekpartij in Scheveningen op 10 augustus. Hierbij werd de Rotterdammer 'Chuchu' neergestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De foto wordt getoond in Opsporing Verzocht, om 20.30 uur op NPO1.

Er zijn eerder al vier verdachten opgepakt die iets te maken zouden hebben met de steekpartij, die het gevolg was van een ruzie tussen twee groepen jongeren.

Momenteel zitten er nog drie mensen vast. Het politieonderzoek is nog in volle gang. De politie zoekt naar een man die tijdens het incident een vuurwapen trok. Hiervan zijn beelden verspreid op sociale media. Deze man is op dit moment voortvluchtig.