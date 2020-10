De Wognumstraat in Den Haag is vandaag opnieuw de plek van onderzoek door rechercheurs. Maandag werd bekend dat het lichaam dat afgelopen weekend in een woning in die straat werd gevonden van de vermiste Gita Reyers (35) is.

De straat is met lint afgezet, geparkeerde auto’s zijn weggehaald. De enige voertuigen die er wel staan, zijn een auto en een bus van de politie. Een schril contrast met de eerder neergelegde bloemen, die voor de woning van de overleden vrouw liggen.

Afgelopen zondag maakte de politie bekend dat in de woning in de Wognumstraat een lichaam werd gevonden én dat een 26-jarige Zoetermeerder is aangehouden. Later bleek het te gaan om Gita, die op 9 oktober als vermist werd opgegeven door haar familie.