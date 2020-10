Het toneelstuk The Nation van Het Nationale Theater over De Schilderswijk in Den Haag heeft een Zweedse versie gekregen. Het stuk, geschreven door artistiek leider Eric de Vroedt, ging dit weekend in première in het Backa Teater in Göteborg.

The Nation is een in zes delen geknipte marathonvoorstelling over de mysterieuze verdwijning van een 11-jarig jongetje uit de Haagse Schilderswijk. De koortsachtige zoektocht naar de jongen voert langs een kluwen van politieagenten, jihadisten, ondernemers, politici, welzijnswerkers en journalisten, die allemaal hun eigen kijk op de gebeurtenissen hebben.

De Vroedt koos bij zijn theaterthriller voor een aanpak die doet denken aan een Netflix-serie. De voorstelling kreeg in Nederland lovende kritieken en won diverse prijzen.

Backa is het stadstheater van Göteborg. In de vertaling Nationen is de situatie verplaatst van Den Haag naar Göteborg, maar het verhaal en het thema - een op hol geslagen samenleving - zijn dezelfde.

Alle voorstellingen tot eind december zijn er al uitverkocht. In Zweden mogen door coronamaatregelen maximaal 50 bezoekers tegelijk naar binnen. Alle afleveringen van de Haagse versie zijn thuis gratis te bekijken via de site van Het Nationale Theater.