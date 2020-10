De politie heeft maatregelen genomen omdat het te druk werd bij landgoed De Horsten. Eerder waarschuwde politie Wassenaar al via Twitter dat mensen thuis moesten blijven, omdat behoorlijk wat mensen vandaag hebben besloten om naar De Horsten te gaan.

Omdat dit blijkbaar weinig uithaalde, heeft de politie inmiddels de zijwegen van de Papeweg afgesloten door middel van linten. Ook heeft de gemeente volgens calamiteitenwebsite Regio15 beveiligers ingeschakeld, zodat mensen hier niet kunnen parkeren.

Het landgoed is nog wel open, maar alleen per fiets of lopend bereikbaar, aldus Regio15.