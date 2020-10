Jongeren die in Duindorp wonen en tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, hebben een brief gekregen van de gemeente Den Haag. In de brief wordt hun hulp gevraagd om Duindorp "weer een prettige en vooral veilige wijk te laten zijn."

Aanleiding om de brief te sturen zijn de rellen die de afgelopen tijd weer hebben plaatsgevonden in de Haagse wijk. "We horen dat ouderen en kinderen bang zijn en de straat niet meer op durven te gaan. Bewoners durven hun hondje niet meer uit te laten en kunnen niet meer droog op de bus wachten, omdat de bushalte is vernield", aldus een fragment uit de brief.

In de brief worden jongeren die een idee hebben om de wijk "in de toekomst leuk en gezellig te houden", aangespoord om dit vooral te laten weten aan het jongerenwerk. Ook worden de jongeren gewezen op activiteiten van het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen en Streetsport. "Vaak horen we dat er voor jongeren niets te doen is. Dat is jammer, want er wordt veel voor jullie georganiseerd", aldus de gemeente.