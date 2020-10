Het was vrijdagavond te druk in de Doubletstraat, waardoor de prostitutiestraat eerder dan gepland werd gesloten. Daarna werd het extra druk in de Geleenstraat, de andere prostitutiezone van Den Haag.

Er waren rond 23.00 uur zoveel mensen buiten in de Doubletstraat dat er onvoldoende afstand gehouden kon worden. Daarom werd besloten om de panden dicht te doen en de rolluiken al naar beneden te halen.

Een aantal klanten trok daarna door naar de Geleenstraat, in de hoop daar nog terecht te kunnen.