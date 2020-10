Een automobiliste heeft vrijdagavond een flinke ravage veroorzaakt in de Harstenhoekweg in Scheveningen. De bestuurder reed tegen meerdere geparkeerde auto's langs de weg en sloeg vervolgens met haar eigen auto over de kop.

Ambulances en een traumahelikopter werden rond 23.00 uur opgeroepen. De hulpdiensten zagen daar dat het meeviel met de verwondingen van de vrouw en haar bijrijder. Beiden konden zelf uit de auto kruipen die op de kop lag.

De bestuurster heeft op straat een blaastest gedaan en is vervolgens meegenomen naar een politiebureau. Een berger kwam ter plaatse en heeft twee geparkeerde auto's met schade geborgen, om vervolgens de auto die op zijn dak terecht was gekomen weer op vier wielen te zetten en ook weg te brengen.