De Haagse rechtbank veroordeelt een 67-jarige Hagenaar, die zijn buurvrouw met haar hoofd tegen een betonnen pilaar van hun flat sloeg, tot vijftien dagen cel en een werkstraf van veertig uur. Hij zou het slachtoffer ook aan de haren over de flatgalerij gesleurd hebben.

De man viel de buurvrouw zonder duidelijke reden aan in het flatgebouw in de Schilderswijk. In het ziekenhuis kreeg ze zes hechtingen aan haar hoofd. De verdachte zou de buurvrouw ook gedreigd hebben te vermoorden als ze de politie zou waarschuwen. Een mannelijk flatgenoot, die 112 belde, kreeg dezelfde bedreiging naar zijn hoofd geslingerd. Ook werd deze buurman door de 67-jarige Hagenaar bij zijn keel gegrepen.

Volgens de verdachte had niet hij, maar de mannelijke flatgenoot de vrouw aangevallen. Dat verhaal gaat er niet in bij de rechtbank. Wel veroordeelt de rechtbank de verdachte tot een lagere celstraf dan het OM had geëist. Het OM wilde een celstraf van 45 dagen, waarvan dertig dagen voorwaardelijk, voor de Hagenaar.

De man heeft de onvoorwaardelijke celstraf van vijftien dagen van de rechtbank al in voorarrest uitgezeten. Hij woont nog steeds bij de aangevallen vrouw in de flat, maar zou haar er verder niet meer lastig gevallen hebben.