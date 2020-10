Bij de tramhalte Broeksloot is vrijdagmiddag in Den Haag een persoon aangereden door een tram. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de hoek van de Rijswijkseweg met de Jan van der Heijdenstraat. De persoon lag eerst onder de tram en is daar door hulpverleners onder vandaan gehaald.

Het gaat om tram 15. HTM laat weten dat de tram door het ongeluk omrijdt tussen halten Goudriaankade en Broeksloot.