In de Haagse wijk Duindorp worden maatregelen getroffen na de overlast van de afgelopen week. Dat laat de gemeente in een brief weten aan de bewoners van de wijk. Een aantal mensen moet vanaf nu iets verder lopen naar een bovengrondse afvalcontainer.

De afgelopen tijd werden er tijdens meerdere onrustige avonden prullenbakken, (ondergrondse) containers en een bushokje gesloopt. De gemeente gaat het puin van de gesloopte spullen zo snel mogelijk weghalen.

Op een aantal plekken in de wijk zijn de tijdelijke bovengrondse afvalcontainers weggehaald. Die komen niet meer terug. Een aantal bewoners zal hun afval verder weg moeten brengen naar een ondergrondse container.

Sommige bewoners hadden het afgelopen weekend een puincontainer voor de deur staan. Ook die zijn weggehaald om te voorkomen dat ze in brand gestoken kunnen worden. Daardoor kunnen sommige bewoners nu niet verder met verbouwen. De puincontainers kunnen opnieuw aangevraagd worden.

De maatregelen zijn getroffen door de gemeente, politie handhaving, Buurtbeheer Maatschappij Scheveningen en de Haagse Milieu Services. Zij vragen de bewoners alert te zijn en om brandgevaarlijke situaties of overlast meteen te melden.