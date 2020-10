Naast het Haga ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag staat al een aantal jaar een vreemd bouwwerk. Het rode 'huis' is onder meer een aardwarmtecentrale, die 4.000 woningen in Den Haag zou gaan verwarmen. Het is in 2012 feestelijk geopend door koning Willem-Alexander, maar nog altijd krijgt geen enkel huis in Den Haag warm water uit aardwarmte.

Toen de centrale net gebouwd was ging Aardwarmte Den Haag failliet waardoor er jaren niks is gebeurd. Daar zou, twee jaar geleden, verandering in komen. Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) heeft de twee aardwarmteputten overgenomen en de centrale zou in de zomer van 2018 draaien.

Afgelopen week kwam ineens het nieuws naar buiten dat de aardwarmtecentrale eind dit jaar volledig gaat draaien. Maar wat is er dan sinds de zomer van 2018 gebeurd?

De aardwarmtecentrale is volgens een woordvoerder van de gemeente nog steeds niet operationeel geweest. Vanuit de centrale wordt wel warm water geleverd, maar dat wordt nog altijd met gas verwarmd. Vanaf eind dit jaar begint de winning van warm water uit aardwarmte.

Maar wat er in de tussentijd is gebeurd, weet de gemeente niet.

Ambitieuze plannen

"In 2016 hebben we de aardwarmtebronnen overgenomen met ambitieuze plannen om de putten onder andere te onderzoeken, schoon te maken en natuurlijk te gebruiken. De planning was toen ook om in 2018 in productie te gaan", aldus een woordvoerder van Haagse Aardwarmte BV.

Maar de weg naar het opstarten bleek nogal wat obstakels te hebben. "Door tal van oorzaken: regels, procedures, vergunningen, een pandemie en levertijden, te veel om hier op te noemen, is er dus vertraging opgetreden."

In de afgelopen vier jaar hebben ze niet stilgezeten. De putten zijn schoongemaakt en goedgekeurd, verstoppingen zijn opgelost en uiteindelijk is nu écht alles perfect waardoor de aardwarmtebron eind dit jaar aan kan.