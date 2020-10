Er was donderdagavond veel politie aanwezig in de Haagse wijk Leyenburg. Het was onrustig in de omgeving van de Heiloostraat. Meerdere jongeren hadden zich daar verzameld.

Er werd een brandje gesticht, dat al snel door buurtbewoners kon worden geblust. Daardoor hoefde de brandweer niet te komen. Het is niet de eerste avond dat het onrustig is en er brandjes worden gesticht, dus greep de politie in.

Op het parkeerterrein van winkelcentrum Leyenburg werden zo'n 25 jongeren door de politie gecontroleerd. Na het vastleggen van alle gegevens konden zij weer gaan.

De politie bleef nog enige tijd in de wijk. Vorig jaar december werd de wijk ook meerdere avonden achtereen geteisterd door een groep jongeren.