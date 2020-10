Een negentienjarige man is woensdagavond op het Stamkartplein in Den Haag plotseling aangevallen door drie mannen. Hij kreeg een klap op zijn achterhoofd, waarna hij werd bestolen van zijn Airpods.

De jongeman liep rond 21.00 uur over straat. Hij voelde ineens een klap op zijn achterhoofd en een duw in zijn rug waardoor hij op de grond viel. Een worsteling volgde. Het slachtoffer verloor hierbij zijn Airpods. Die werden door een van de mannen meegenomen.



De politie heeft een signalement van twee van de daders vrijgegeven. "Twee van de drie mannen waren donkergetint en 1,75 à 1,80 meter lang. Ze droegen beiden een muts, een zogenoemde beanie." Van de derde persoon is geen signalement bekend. De recherche roept getuigen op om zich te melden.