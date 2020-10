Twee geparkeerde auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan in Den Haag.

Een auto vatte omstreeks 02.00 uur vlam uur aan de B.H. Heldtlaan. De brandweer was snel aanwezig bij de brand, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Ook een auto aan de Groenteweg brandde volledig uit. Dit gebeurde omstreeks 03.00 uur. Volgens calamiteitensite Regio15 hebben omwonenden voorafgaand aan de brand harde klappen gehoord. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Of de branden zijn aangestoken en of sprake is van een verband, is nog niet bekend.