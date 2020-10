Een 38-jarige vrouw, die zondagavond gewond in haar woning aan de Vrederustlaan in Den Haag werd aangetroffen, is dinsdagavond overleden. Haar man werd zondag direct aangehouden en zit nog steeds vast, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De vrouw werd zondag gewond aangetroffen in haar huis. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed dinsdagavond aan haar verwondingen. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, kunnen zowel de politie als het OM woensdag nog niet zeggen.



Wat het OM wel kan zeggen is dat haar man, een 49-jarige Hagenaar, diezelfde dag werd aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag op zijn echtgenote. "De rechter-commissaris heeft dinsdag besloten zijn voorarrest met twee weken te verlengen."



De Haagse rechtbank beslist volgende week over het verlengen van het voorarrest van de man.