De politie heeft dinsdagmiddag bij een arrestatie een waarschuwingsschot gelost op de Moerweg in Den Haag. De verdachte had daarvoor iemand proberen te overvallen in Rotterdam. De politie is op nog op zoek naar een tweede verdachte.

Een verkoopafspraak aan het Samuelmullerplein in Rotterdam zou fout gegaan zijn, meldt de politie. Een man werd hierbij met een vuurwapen bedreigd door twee andere mannen in een auto.

Het slachtoffer wist te ontkomen. De twee verdachten reden weg. De politie heeft door het kenteken één verdachte in Den Haag aan kunnen houden.

Omstanders melden aan calamiteitensite District 8 dat er een waarschuwingsschot is gelost en dat er met een politiehond in de omgeving naar kogelhulzen is gezocht.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.