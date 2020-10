De politie heeft dinsdagmiddag een waarschuwingsschot gelost op de Moerweg in Den Haag. Een persoon is aangehouden.

Er zou een auto met een gevaarlijke verdachte(n) zijn benaderd door de politie.

Omstanders melden aan calamiteitensite District 8 dat er een waarschuwingsschot is gelost en dat er met een politiehond in de omgeving naar kogelhulzen is gezocht.

Wat er zich verder precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.