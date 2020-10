Een oudere dame is gisteravond gewond geraakt bij een woningoverval in een appartementencomplex aan de Else Mauhslaan in Den Haag.

De politie is massaal uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. De vrouw is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving is afgezet en de politie heeft onderzoek gedaan in de woning en in het trappenhuis van het complex. Ook werd er in de omgeving gezocht naar de daders, maar voor zover bekend is (nog) niemand aangehouden.



Wat zich precies in de woning van de dame heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. Over de dader(s), eventuele buit en vluchtrichting heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.