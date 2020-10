De politie heeft maandagavond negen mensen aangehouden voor openbare ordeverstoring in Duindorp Den Haag. De sfeer in de wijk leek in de eerste instantie rustig, maar aan het eind van de avond zijn er toch weer brandjes gesticht en werd er vuurwerk afgestoken.

De politie hield maandagavond weer toegangscontroles en was zichtbaar in de wijk aanwezig. Het leek een tijdje goed te gaan, tot aan het eind van de avond. De brandweer heeft, onder begeleiding van de Mobiele Eenheid (ME), de branden geblust.

Om te voorkomen dat er meer branden werden gesticht heeft de Haagse Milieu Services (HMS) op verschillende plekken, eveneens onder begeleiding van de ME, grofvuil weggehaald. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

De politie was aanwezig omdat het al dagen onrustig is in de wijk in de omgeving van het Tesselseplein en de Pluvierstraat. Woensdagavond stichtte een aantal jongeren brand en zijn de ruiten van een HTM-bus ingegooid.

Containers in brand gestoken

De avond erna werden containers in brand gestoken en twee politievoertuigen bekogeld met flessen. De politie doet onderzoek naar de incidenten.

Vrijdagavond werd de mobiele eenheid ingezet en moesten verkeerscontroles voorkomen dat er mensen de wijk in kwamen die er niet hoefden te zijn. Even ontstond onrust toen relschoppers vuurwerk en stenen naar de politie gooiden. Ook werd een bushokje vernield. Zondagavond waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten.