De rechtbank in Den Haag veroordeelt een 21-jarige Hagenaar, die in mei 2019 tijdens een vechtpartij tussen jongeren in de Haagse Schilderswijk in het wilde weg begon te schieten, tot een celstraf van zeven jaar.

Een groep jongens kreeg op 15 mei 2019 op de kruising van de Brueghelstraat en de Van Ruijsdaelstraat in de Schilderswijk ruzie met elkaar. Eerst werd er vooral geslagen, maar al snel werden er ook schoten gelost.

Een van de kogels trof een jongeman in zijn hiel. De verdachte van deze schietpartij werd vorig jaar in Londen opgepakt. Tijdens een zitting in de rechtbank twee weken geleden ontkende hij geschoten te hebben. Vijf agenten hebben hem echter herkend op de camerabeelden van de schietpartij als lid van een jeugdgroep die actief was rondom de Delftselaan in Den Haag.

De rechtbank vindt daarom dat er voldoende bewijs is dat de verdachte. de schutter is en veroordeelt hem vanwege een poging tot doodslag. De opgelegde celstraf van zeven jaar is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). "Het was een wildwesttafereel", zei de officier van justitie twee weken geleden bij de rechtbank over de schietpartij. "We kunnen van geluk spreken dat er geen doden zijn gevallen."