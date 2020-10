Een 38-jarige Hagenaar die zaterdagmiddag meldde bij een ruzie te zijn bedreigd met een vuurwapen, is die avond zelf als verdachte aangehouden in dit incident. De rollen bleken omgedraaid.

De eerder aangehouden man, een 47-jarige Hagenaar, is daarop naar huis gestuurd en is geen verdachte meer. De Hagenaar zit vast.

Op de Gortmolen ontstond rond het middaguur een ruzie. Tegen agenten riep de 38-jarige man dat hij was bedreigd met een vuurwapen. De 47-jarige man werd opgepakt, maar het wapen is niet gevonden, ook niet in het naastgelegen water.

Na verhoor en het bekijken van beelden bleek het vermeende slachtoffer zelf de andere man te hebben bedreigd, met een mes.