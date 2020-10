Een fiets en scooter zijn in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. Dit gebeurde omstreeks 2.00 uur aan het Sweelinckplein Den Haag.

De brandweer was snel aanwezig op de plek van de brand, maar kon niet voorkomen dat de voertuigen volledig uitbrandden. Van de fiets en de scooter is enkel een verkoold geraamte over.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Calamiteitensite Regio15 meldt dat brandstichting niet uitgesloten wordt door de politie.