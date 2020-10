Opnieuw was er zaterdagavond veel politie op de been in Duindorp. Het is de afgelopen dagen onrustig geweest in de wijk, maar het lijkt er vooralsnog op dat het in de nacht van zaterdag op zondag rustig gebleven is.

Op plekken waar mensen de wijk in en uit kunnen heeft de politie zaterdagavond mensen in auto's, op de fiets en te voet gecontroleerd. Ook in de wijk zelf waren eenheden van de politie aanwezig.

Het lijkt erop dat het zaterdagavond rustig gebleven is. Dat in tegenstelling tot de dagen ervoor. De wijk werd enkele dagen geteisterd door onruststokers. Zo werd er woensdagavond rond 22.00 uur door een groep jongeren brand gesticht en werden de ruiten van een HTM-bus ingegooid. "De bus is doorgereden in verband met de veiligheid van de chauffeur. In overleg met de HTM reed de bus de route de rest van de dienst niet meer", aldus de politie.

Afgelopen donderdagavond werden containers in brand gestoken en twee politievoertuigen bekogeld met flessen. Hierdoor werden de ruiten van politievoertuigen vernield. Vrijdag was het weer raak.

Zo werd de politie onder meer bekogeld met vuurwerk en stenen en werden verschillende objecten verwoest, zoals een bushokje. Ook werd er onder meer een ondergrondse container en een scooter in brand gestoken. Uiteindelijk werd besloten om de ME de wijk in te sturen om de rust rond middernacht terug te laten keren.