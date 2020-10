Er is zaterdagmiddag een overval gepleegd op de horecagroothandel Big Foot Center aan de Zilverstraat in Den Haag. Wat zich binnen precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie is inmiddels aanwezig en heeft het terrein afgezet met linten.

Een ambulance is ook ter plaatse gekomen. Enkele personen worden volgens calamiteitenwebsite Regio15 onderzocht door ambulancepersoneel.

Op dit moment wordt er door de politie nog onderzoek gedaan bij de groothandel. Er zijn veel agenten aanwezig. Of er iets is buitgemaakt en of er aanhoudingen zijn verricht, is op dit moment nog niet bekend.