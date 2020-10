De politie heeft zaterdag rond 11.30 uur een waarschuwingsschot gelost op het Groenewegje, vlakbij de Bierkade in Den Haag. De hulpdienst kreeg een melding binnen dat er iemand mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. De verdachte is aangehouden.

Toen agenten de persoon wilden aanhouden, volgde diegene de aanwijzingen van de agenten niet op, waarna de agenten volgens de politie genoodzaakt waren om een waarschuwingsschot te lossen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt. "We doen verder onderzoek", aldus de politie.

Of er op het moment van het waarschuwingsschot veel mensen aanwezig waren op het Groenewegje is niet bekend.