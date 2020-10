Vissers zijn zaterdagmiddag op een explosief gestuit bij de Wijndaelersingel in Den Haag. Hulpdiensten werden direct gealarmeerd. Het gebied is inmiddels afgezet met linten en het fietspad is niet meer bereikbaar.

Het zou volgens calamiteitenwebsite Regio15 gaan om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op weg naar de Wijndaelersingel.

Het gebeurt vaker dat er explosieven uit het water worden gevist. Zo ook tijdens een zoektocht van een woonbooteigenaar die door het gebruik van een magneet niet alleen zijn verloren sleutelbos uit het water haalde.