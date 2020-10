De Haagse fotograaf Jos van Leeuwen krijgt nóg een prijs naar zich vernoemd. Bij de uitreiking van de Jos van Leeuwen Fotoprijs is nu een aparte categorie voor jonge, talentvolle fotografen in het leven geroepen.

De fotoprijs wordt jaarlijks door het ANP uitgereikt, verdeeld in een juryprijs en een publieksprijs. Daar komt dit jaar een onderscheiding voor jonge talenten bij. Fotografen - die hoeven niet professioneel te zijn - tussen de 18 en 35 kunnen zich aanmelden. De jury vraagt hen een fotoverhaal in te sturen, met als thema Holland.

Voor de winnaar ligt een geldprijs van 2.000 euro klaar en een uitnodiging om in de fotografiepodcast ANP Beeldspraak aan te schuiven met presentator en fotograaf Bart Maat. De winnende beelden worden ook tentoongesteld in het Atrium van het Haagse stadhuis.

Jos van Leeuwen is bepakt met zijn camera's en piepers al decennialang een bekendheid in Den Haag en in de wereld van de nieuwsfotografie. In 2018 werd de fotoprijs die door ANP en Hollands Hoogte wordt georganiseerd naar hem vernoemd.

Inschrijven kan tot 7 december middernacht. Aanmeldingen moeten voorzien zijn van minimaal vijftien en maximaal 25 beelden, die dus een samenhangend verhaal moeten vertellen.