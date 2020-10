De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag, na een achtervolging op de A4 bij Rijswijk, drie mannen aangehouden op verdenking van heling van gereedschap. Het gaat om een twintigjarige man uit Monster, een 21-jarige man uit Hoek van Holland en een 22-jarige man van wie de woonplaats onbekend is. De 22-jarige dacht te kunnen ontsnappen door een sloot in te duiken.

De politie wilde rond 3.45 uur de auto waar de drie mannen in zaten controleren op de A12, ter hoogte van Bleiswijk. "De bestuurder kreeg een stopteken, maar bij de splitsing A4/A13 ging de verdachte er plotseling vandoor via de A4", laat de politie vrijdag weten. De achtervolging werd ingezet. "De auto reed via onder meer de Haagweg richting de Diamantstraat. Daar stopte de bestuurder en renden de twee andere inzittenden weg."

De bestuurder, een 21-jarige man uit Hoek van Holland, besloot echter niet lang stil te blijven staan om op de agenten te wachten. "Hij reed door en reed zich uiteindelijk vast op de Minckelersstraat, waar hij werd aangehouden."

Man probeerde via sloot te vluchten

De andere verdachten hadden zich inmiddels verstopt in de omgeving. De politie heeft bij de zoekactie een politiehond ingezet. "De 22-jarige verdachte werd aangehouden bij de Broekslootkade, waar hij had geprobeerd via de sloot te ontkomen." De verdachte was in het water gesprongen, naar de overkant gezwommen en hield zich schuil achter een kliko. "De man volgde de aanwijzingen van de politie niet op, waarna de politiehond werd ingezet. De man werd kort daarna door de hond gebeten."

De derde verdachte, een twintigjarige man uit Monster, die ook te voet was weggevlucht, kon uiteindelijk op de Rijswijkseweg worden aangehouden. "Bij de fouillering van de verdachten werden softdrugs, geld en een schroevendraaier gevonden."

In de auto van de verdachten zijn meerdere gereedschapsboxen, een slijptol en een stofzuiger aangetroffen. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.