Op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag worden komende zondag kinderen herdacht die slachtoffer waren van de SHOAH, oftewel de Holocaust. De bijeenkomst is een initiatief van joodse leden van BIJ1 Den Haag en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij.

De aanleiding is een motie waar afgelopen week in de gemeenteraad van Den Haag op werd gestemd. Hierin stelde Sebastian Kruis van de PVV dat de Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen. Hij eiste dat "het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van beleid zou worden gemaakt." Dat de VVD de motie steunde, zorgde voor een crisis in de raad.

"Dit is een initiatief van joodse leden van BIJ1 Den Haag, maar bedoeld voor iedereen die geschokt is over de racistische motie van de PVV van vorige week en andere racistische uitlatingen van politici", aldus de organisatie van de bijeenkomst op Facebook.

Joodse buurt

De bijeenkomst begint om 19.45 uur en duurt tot 20.45 uur op het Rabbijn Maarsenplein. Het plein was vroeger het centrum van een Joodse buurt. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de buurt jarenlang leeg.

Onder meer de namen van kinderen die door nazi's zijn vermoord, worden opgelezen. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de coronamaatregelen te houden.