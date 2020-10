Musicon aan de Soestdijksekade in Den Haag houdt de deuren open, zo meldt het poppodium donderdag. Concerten worden wel uitgesteld naar begin 2021, alleen repetities en muziekles gaan door in de ruimte.

Het besluit is genomen na overleg met bands en publiek. "Als bezoekers tien of vijftien euro voor een concertkaartje hebben betaald dan willen ze een avond genieten en daar hoort een drankje bij, anders doet het teveel afbreuk aan het plezier", aldus directeur Daan van der Brugge.

"Bijna alle mensen die we bereikt hebben willen veel liever hun concertbezoek uitstellen naar een volgende keer wanneer de horeca wel open is, en de bands denken daar ook zo over."