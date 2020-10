Hogere besmettingscijfers, toenemende werkloosheid, expats die wegtrekken en een onzekere economische toekomst. Voor de woningmarkt in Den Haag en omliggende gemeenten maakt het niet uit: de prijzen blijven maar stijgen. Dat blijkt uit de NVM-cijfers over het derde kwartaal. De makelaarsvereniging maakt zich zorgen. "De consument heeft nauwelijks meer iets te kiezen."

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland steeg het afgelopen jaar sterk. Die is nu 354.000 euro, een stijging van 11,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het is meer dan twintig jaar geleden dat de prijsontwikkeling in een jaar tijd zo hoog was, aldus de NVM. De vraagprijs van de verkochte woningen lag gemiddeld op 348.000 euro. Van een coronadip, is dus net als in het vorige kwartaal, geen sprake.

Aanbod

Het aanbod op de woningmarkt is verder overal afgenomen. De NVM maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst van de woningmarkt. Er moet snel meer aanbod komen om woningen voor een grote groep betaalbaar te houden, vinden de makelaars. "We hebben op korte termijn een noodplan nodig om de woningmarkt op dit vlak vlot te trekken." Een consument kan nu nog maar uit twee woningen kiezen, terwijl dat voorheen tussen de vijf tot tien woningen waren.

In Den Haag zijn er in het derde kwartaal van dit jaar 16,1 procent meer woningen (1.219) verkocht ten opzichte van vorig jaar in diezelfde periode. Ten opzichte van het tweede kwartaal zijn er zelfs 19 procent meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedroeg 369.900 euro (een stijging van ruim 11 procent). Huizen worden ook sneller verkocht. De gemiddelde verkooptijd is 32 dagen. Dat is twee dagen minder dan een jaar geleden.

Delft

Ook Delft kende een stijging in transacties (239 woningen) en een prijsstijging van 8,8 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 338.500 euro. Dat is 7,7 procent meer dan in het vorige kwartaal. In Delft werden woningen gemiddeld binnen 31 dagen verkocht tegenover 43 dagen een jaar geleden.

Westland

In het Westland zijn meer woningen verkocht dan vorig jaar, maar minder dan in het voorgaande kwartaal (3,9 procent). In het Westland is de prijsstijging ook veel lager dan in Den Haag en Delft. Hier gaat het om 4,5 procent. Als wordt gekeken naar het tweede kwartaal is zelfs sprake van een daling van 1,1 procent. De gemiddelde transactieprijs is 364.600 euro en en de verkooptijd 27 dagen.

Zoetermeer

Zoetermeer kende een daling van het aantal verkopen van bijna 12 procent. De prijzen zijn er wel gestegen met 14,9 procent vergeleken met vorig jaar en met bijna 7 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor. De gemiddelde transactieprijs was daar 321.100 euro. Woningen waren binnen dertig dagen weg. Dat is tien dagen minder dan een jaar geleden.

Tempo

In totaal werden er de afgelopen drie maanden in heel Nederland 41.583 koopwoningen verkocht, het grootste aantal in bijna drie jaar. Er werden vooral veel twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen verkocht. Het past goed in het beeld dat steeds meer mensen de Randstad verruilen voor het wonen in een minder stedelijk gebied.

De NVM vindt dat het tempo van de nieuwbouwplannen omhoog moet. Het tekort aan nieuwbouw heeft namelijk steeds negatievere effecten op de woningmarkt. Gemeenten en provincies moeten meer en sneller grond aanwijzen waar gebouwd kan worden, vindt de makelaarsvereniging. "Iedereen moet ervan doordrongen zijn, dat het eigenlijk al vijf over twaalf is."